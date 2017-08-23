



Нормандская четверка договорилась о перемирии к началу учебного года - 23.08.2017 09:23

Решение контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе нашло поддержку у лидеров стран "нормандской четверки". Так, речь идет о введении в регионе режима прекращения огня на основании подготовки и начала учебного года. Отметим, что переговоры между президентами Украины, Франции, РФ и канцлером Германии состоялись в телефонном режиме 22 августа.

Главы стран нормандской четверки выразили мнение о том, что данный шаг позволит направить ситуацию в регионе в плане безопасности в стабильное русло.

По слова официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, данное продвижение позволит сторонам развить дальнейшую реализацию минских соглашений.

В Организации объединенных наций, отметим, приводят такие данные - почти за три года вооруженного конфликта на востоке Украины было ранено от 7000 до 9000 мирных жителей, также насчитывается порядка 2500 погибших гражданских лиц. Почти 1,6 миллиона человек, что составляет 4% от общего населения Украины, были вынуждены оставить свое жилье и убежажать от военного конфликта. Все эти люди являются внутренне перемещенными лицами, переселенцами.

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