Роды в Украине с 2019 будут платными

- 21.08.2017 15:56
Роды в Украине с 2019 будут платными

Начиная с 2019 года, в Украине роды будут платными, причем, в официальном порядке - эти нормы прописаны в новом проекте медицинской реформы.

Так, платными будут плановые роды. Оплата будет осуществляться посредством Национальной службы здоровья, государственного ведомства. Роженице будет предоставлен пакет всех необходимых услуг.

При этом, родить можно бесплатно - если у рожениы нет денег на оплату. При этом, отдельную палату женщине предоставлять не будут. Экстренные роды также будут бесплатными. В подобном случае расходы будут покрываться за счет государства, поскольку в данном случае работа врачей будет рассматриваться как экстренная помощь.

Напомним, медицинская реформа в Украине определяет введение официальной социальной оплаты медицинских услуг вторичной и третичной медпомощи, то есть, специализованной и высокоспециализованной помощи. Изменения заработают уже с 2018 года. На реформирование финансирования медицинской отрасли, как отмечено в пояснительной записке, выделен период с 2018 до 2021 день.

Платиновая Буковина

Ключові слова: плановые роды, оплата за роды, оплата за пологи украина, медицинская реформа

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