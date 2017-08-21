



Скидки на свадьбы в ресторане Колвик - 21.08.2017 15:30

Ресторан Колвик приглашает отметить свадьбу в обновленном интерьере. Особое предложение для всех, кто мечтает о роскошной и незабываемой свадьбе, и самые комфортные цены, которые вас удивят.

Ресторан Колвик предлагает молодоженам скидки при заказе свадебных банкетов. Вы удивитесь, какой праздник может предложить ресторан даже при небольшом бюджете. Кроме того, самые большие скидки Колвик предлагает для свадеб в пятницу. Обращайтесь в ресторан Колвик и бронируйте дату вашей свадьбы!

Конт. тел. ресторана Колвик - (050) 374-17-30, (050) 338-05-58. Все контакты, описание, фото и 3D-панорамы ресторана смотрите здесь

Всем известно, что львиную долю расходов на свадебный день берет на себя именно банкет. При этом, отдыху в ресторане стоит уделить достаточно внимания, поскольку блюда на свадебном банкете должны быть не только разнообразными, но и свежими и полезными, чтобы они понравились гостям и запомнились вкусом, ароматом и оригинальной подачей. Повара ресторана Колвик имеют богатый опыт и работают в заведении уже больше 10 лет. Количество благодарных гостей и постоянных посетителей — это лучшее доказательство как кулинарного мастерства, так и удивительной атмосферы, созданной в ресторане. Всего раз побывав в Колвике, пусть в качестве гостя на торжестве, вы обязательно захотите вернуться сюда вновь, и непременно задумаетесь об организации собственного праздника в Колвике. А скидки на организацию свадебных торжеств в ресторане Колвик делают заведение еще более привлекательным.

Ресторан Колвик весьма востребован для свадебных банкетов. В первую очередь, здесь тщательно разработанные варианты банкетного меню для свадеб, которые могут изменяться в соответствии с пожеланиями заказчиков. Здесь всегда вкусно и приятно. Обслуживание в ресторане Колвик — всегда на высшем уровне, сервис комфортный и ненавязчивый, в ресторане вы будете чувствовать себя как дома, только лучше, ведь вам ни о чем не придется беспокоиться — все хлопоты возьмет на себя персонал ресторана.

Отдельное внимание стоит уделить новому интерьеру ресторана Колвик. Ресторан предлагает светлые и просторные залы, которые выглядят нарядно и утонченно. Красивое сочетание светлых и теплых оттенков, сдержанной позолоты и оригинальных элементов декора создает праздничное настроение, вместе с тем, позволяет расслабиться и получать удовольствие от самого праздника, от вкусных блюд и напитков, музыки и всего остального, что сопровождает хороший банкет в ресторане.

При заказе свадебного банкета в ресторане Колвик молодожены могут быть на сто процентов уверены в успехе своего торжества. Все гости останутся довольны обстановкой и вкусной кухней, десертами, оформлением залов, тематическими фотозонами, высококлассным сервисом. А самим новобрачным будет вдвойне приятно — получить скидку на банкет, а также воспользоваться различными предложениями от ресторана Колвик. И как знать, возможно, поймавшая букет невесты подружка тоже отпразднует свадьбу в Колвике!

Платиновая Буковина, Черновцы

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