



Субсидии с мая возобновили 75% черновчан - 21.08.2017 14:34

Районные управления департамента труда и социальной защиты населения Черновицкого городского совета озвучили информацию касаемо назначения субсидий на летний период - по состоянию на 17 августа текущего года.

Было установлено, что на неотопительный период субсидии были назначены для 75% поставленных на учет домохозяйств, то есть, 30 055 из 40 185 домохозяйств.

10230 домохозяйствам отказали в продлении субсидии с 1 мая 2017 года. Причины являеюся следующими.

Так, у 1137 домохозяйств отсутсвовали правовые причины для назначения субсидии, то есть, например, не были возобновлены документы арендаторами жилья либо была совершена дорогостощая покупка, сумма которой оценивается в более чем 50 тысяч гривен.

8253 семьям отказали по причине двухмесячной задолженности по оплате коммунальных услуг.

Что касается оставшихся 840 домохозяйств, то им отказали ввиду отсутствия необходимых документов, необходимых для продления субсидии.

Платиновая Буковина, Черновцы

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