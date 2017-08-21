Субсидии с мая возобновили 75% черновчан

- 21.08.2017 14:34
Субсидии с мая возобновили 75% черновчан

Районные управления департамента труда и социальной защиты населения Черновицкого городского совета озвучили информацию касаемо назначения субсидий на летний период - по состоянию на 17 августа текущего года.

Было установлено, что на неотопительный период субсидии были назначены для 75% поставленных на учет домохозяйств, то есть, 30 055 из 40 185 домохозяйств.

10230 домохозяйствам отказали в продлении субсидии с 1 мая 2017 года. Причины являеюся следующими. 

Так, у 1137 домохозяйств отсутсвовали правовые причины для назначения субсидии, то есть, например, не были возобновлены документы арендаторами жилья либо была совершена дорогостощая покупка, сумма которой оценивается в более чем 50 тысяч гривен.

8253 семьям отказали по причине двухмесячной задолженности по оплате коммунальных услуг.

Что касается оставшихся 840 домохозяйств, то им отказали ввиду отсутствия необходимых документов, необходимых для продления субсидии.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: возобновление субсидии, назначение субсидии с мая 2017, субсидии черновцы 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Роды в Украине с 2019 будут платными Начиная с 2019 года, в Украине роды будут платными, причем, в официальном порядке - эти нормы прописаны в новом проекте медицинской реформы.
- 21.08.2017 15:56
Скидки на свадьбы в ресторане Колвик Ресторан Колвик приглашает отметить свадьбу в обновленном интерьере. Особое предложение для всех, кто мечтает о роскошной и незабываемой свадьбе
- 21.08.2017 15:30
Названо имя террориста из Турку Полицейские назвали имя атаковавшего прохожих с ножом в руках террориста в финском городе Турку. Террористом оказался марроканский
- 21.08.2017 14:11
Самое долгое солнечное затмение 21 08 2017 Самое долгое затмение Солнца состоится сегодня, 21 августа. Это затмение будет самым долгим в истории и продлится в общей сложности полтора часа
- 21.08.2017 13:26
Ресторан Колвик обновил интерьер! Фото Ресторан Колвик в селе Мамаевцы, Черновицкая область, приглашает дорогих гостей оценить обновленный интерьер заведения и оценить уникальную и изысканнейшую атмосферу.
- 21.08.2017 11:31
В ДТП на Буковині загинув чоловік 20 08 2017 Трагічна дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила чернівецька родина, сталася ввечері 20 серпня на автодорозі села Комарівці, Сторожинецького району.
- 21.08.2017 11:28
Оперативний стан Чернівців 20 08 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 260 звернень, в тому числі 10
- 21.08.2017 10:37
В зоне АТО пострадало 5 бойцов ВСУ Количество обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО усилилось практически в два раза.Российско-террористические формирования стали все чаще применять установки "Град-П"
- 21.08.2017 10:26
В Черновцах состоится рок-фестиваль Відродження XXI Che Music Battle В Черновцах состоится рок-фестиваль "Відродження XXI Che Music Battle", первый этап которого запланирован на День Независимости Украины
- 21.08.2017 09:39
Атмосферный фронт несет в Украину похолодание В западных областях Украины начало холодать с понедельника, 21 августа. Атмосферный фронт вскоре перенесется и на другие области, принеся с
- 21.08.2017 09:21

Всі новини