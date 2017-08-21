



Самое долгое солнечное затмение 21 08 2017 - 21.08.2017 13:26

Самое долгое затмение Солнца состоится сегодня, 21 августа. Это затмение будет самым долгим в истории и продлится в общей сложности полтора часа. В Штатах полное солнечное затмение случится впервые за 99 лет. Полная темнота будет сохраняться в течение двух с лишним минут.

Впрочем, вести наблюдения за редуким явлением можно будет лишь на территории США. Но украинцы смогут воспользоваться онлайн-трансляцией от NASA, которая будет вестись с помощью мощнейшего солнечного телескопа DKIST с высоты 30 000 метров над землей. Солнечное затмение начнется в 21:26 по киевскому времени. Что касается самого явления, то корона вокруг Солнца будет больше предыдущих в несколько раз. Это позволит наблюдать во время затмения планеты и яркие звезды.

Как отмечают в Национальном аэрокосмическом агентстве, солнечное затмение может негативным образом сказаться на работе крупных навигационных систем, вызвав различные сбои. Солнечный диск будет закрыт на две с небольшим минуты Луной. Вследствие этого ионосфера сменится на ночные условия, а потом снова вернется к дневным. Иными словами, на некоторое время достаточно резко она ослабнет, в результате чего могжет быть нарушена работа систем навигации и различного наземного оборудования.

В NASA заинтересованы наблюдениями за влиянием затмения на распространение радиоволн от ионосферы. Быстрый переход между условиями ионосферы ученые будут наблюдать впервые с 1859 года.

В американском городе Карбондейл за 7 лет произойдет сразу два полных затмения Солнца - сегодняшнее и новое, которое произойдет в 2024 году. Во всех континентальных штатах это затмение впервые можно будет наблюдать за 99 лет.

Платиновая Буковина

Всі новини