



В ДТП на Буковині загинув чоловік 20 08 2017 - 21.08.2017 11:28

Трагічна дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила чернівецька родина, сталася ввечері 20 серпня на автодорозі села Комарівці, Сторожинецького району.

31-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем на іноземній реєстрації «Фольксваген Пасат», не впоралась з керуванням та допустила з’їзд із траси, що спричинило неодноразове перекидання транспортного засобу.

Внаслідок автокатастрофи двоє синів останньої отримали численні травми та були госпіталізовані до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Ще один пасажир, її 31-річний чоловік, загинув на місці події.

Оглянувши жінку та ще одного пасажира, її малолітнього племінника, лікарі не виявили тілесних ушкоджень.

Відомості за фактом ДТП були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, на момент скоєння ДТП водій була твереза. Поліцейські встановлюють всі обставини даної автокатастрофи. Призначено низку відповідних експертиз.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області





Платинова Буковина, Чернівці

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