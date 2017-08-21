Ресторан Колвик обновил интерьер! Фото

- 21.08.2017 11:31
Ресторан Колвик обновил интерьер! Фото

Ресторан Колвик в селе Мамаевцы, Черновицкая область, приглашает дорогих гостей оценить обновленный интерьер заведения и оценить уникальную и изысканнейшую атмосферу.

Конт. тел. ресторана Колвик - (050) 374-17-30, (050) 338-05-58. Все контакты, описание, фото и 3D-панорамы ресторана смотрите здесь

Колвик — это не просто ресторан, где можно вкусно поесть и отдохнуть от ежедневной суеты. Здесь вы сможете расслабиться душой и телом, окунуться в праздник с головой и почувствовать себя тем, кем вы здесь и являетесь — самыми дорогими и долгожданными гостями. Обновленный интерьер ресторана Колвик — это удивительное сочетание утонченности, высокого стиля и необыкновенного уюта. В обновленном интерьере использованы светлые оттенки — цвет топленого молока, кремовые оттенки гармонично смотрятся в сочетании, дополняют друг друга, а вместе с изысканной позолотой, которая встречается в оформлении, выглядят еще богаче, утонченнее. Обилие цветочных композиций, ниспадающих драпировок, интересных узоров — все это позволило создать удивительную игру цветов, оттенков и текстур, которые создают необыкновенную атмосферу. 

Ресторан Колвик обновил не только интерьер. Также вниманию гостей представлены также новые и оригинальные фотозоны. Здесь можно сделать оригинальные снимки, запечатлеть искренние и неповторимые эмоции, и фотозоны ресторана Колвик станут для этого чудесным фоном, дополняющим композицию. Ниже смотрите обновленные фото интерьера ресторана Колвик!

Ресторан Колвик приглашает гостей для организации праздничных банкетов — дней рождения, юбилеев, крестин, девичников и мальчишников, вечеринок по поводу помолвки, а также, безусловно, ярких и красивых свадеб! Потрясающий новый интерьер ресторана Колвик, чудесные фотозоны и зона для выездной церемонии позволит молодоженам стать настоящими звездами, а их гости смогут стать гостями на красной дорожке самого главного события года — шикарной и незабываемой свадьбы. Любой праздник, любая свадьба в ресторане Колвик — это неповторимое событие, которое сможет надолго запечатлеться в вашей памяти, ведь персонал ресторана вкладывает в подготовку и организацию праздничных банкетов и других мероприятий не только свои усилия, но сердце и душу, потому праздники в ресторане Колвик всегда проходят в атмосфере необыкновенного уюта, комфорта и приподнятого настроения. Здесь по-настоящему ощущается аура тепла и душевности, которой ресторан Колвик делится с любимыми гостями.

В ресторане Колвик теперь стало еще комфортнее, уютнее, наряднее и праздничнее! Приходите и убедитесь в этом сами!

Платиновая Буковина, Черновцы

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