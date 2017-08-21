



Оперативний стан Чернівців 20 08 2017 - 21.08.2017 10:37

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 260 звернень, в тому числі 10 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 8 крадіжок, 1 факт пов'язаний з наркотиками та 1 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Крім цього працівниками ГУНП в Чернівецькій області розшукано двох безвісно зниклих осіб.

20 серпня поліцейськими складено 144 адміністративних протоколів, з яких 130 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 13 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.

Платинова Буковина, Чернівці

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