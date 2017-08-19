



Двое буковинцев спасли тонущего ребенка ценой своей жизни - 19.08.2017 16:45

Накануне, 18 августа, на Буковине в Заставновском районе, в селе Репужинцы на Днестре произошла трагедия - в реке утонули двое человек. Как сообщают в пресс-службе ГосЧС Украины в Черновицкой области, инцидент случился во время отдыха на реке.

На берегу Днестра отдыхала семья из четверых человек. Отец решил переплыть на другой берег реки, в то время как ребенок, мать и дядя остались на том берегу. Мальчик решил поплавать, потому недалеко от берега забрался в воду. Вдруг мальчик попал на глубину, из-за чего начал тонуть.

На помощь девятилетнему мальчику бросились его мама и дядя. Мужчина уже вытащил на берег племянника, однако уже женщина начала тонуть. Спасти ее не удалось, и они оба утонули.

Местные жители смогли достать на сушу тела женщины и мужчини. Оба тела направлены в Черновцы для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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