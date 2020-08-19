Террористы продолжают обстрелы в зоне АТО

- 19.08.2017 16:16
Террористы продолжают обстрелы в зоне АТО

В зоне АТО прошлые сутки е отличались спокойной обстановкой, причем, на всех направлениях. О ситуации в зоне проведения антитеррористической операции рассказал представитель Минобороны Украины - полковвник Александр Мотузяник.

Так, на Мариупольском направлении обстрелы боевиков пришлись по позициям в районе населенных пунктов Чермалык и Марьинка. Кроме того, террористы осуществляли обстерлы в районе Широкино, Водяного и Павлополя.

Что касается Донецкого направления, то противник в общей сложности открывал огонь поряда 14 раз. Под обстрелы попали позиции в районе шахты Бутовка, Зайцево. Боевики использовали для обстрелов танки, минометы и тяжелое вооружение.

На Луганском направлении террористы вели обстрел преимущественно ночью. Всего по позициям сил ВСУ было выпущено несколько десятков мин. Интенсивно обстреливали Крымское, огонь осуществлялся примерно в течение часа. Кроме того, Мотузяник отметил, что на Луганском направлении было выпущено около 60 мин, применялось легкое вооружение. 

 

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