Необычный вор украл у хозяйки мясо- 19.08.2017 14:53
В городе Лубно произошел необычный случай грабежа. 40-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
Пострадавшая отметила, что неизвестный ворвался в ее дом, будто бы ища кого-то, при этом, громко ругаясь. Оттолкнув хозяйку, мужчина бросился к выходу. Его путь проходил мимо холодильника, в который он не преминул заглянуть, достал оотуда пакет с едой и скрылся. По словам ограбленной женщины, в пакете было свежее мясо - примерно четыре килограмма.
По факту данного происшествия с воответствии с частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство. Преступление классифицировано как грабеж.
Преступника удалось задержать буквально по горячим следам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полиции. Мясо из холодильника женщины похитил 24-летний молодой человек, который уже имеет судимость также за грабежи. Вещественные доказательства, то есть, тот самый пакет с мясом - были изъяты. Продолжается досудебное расследование, следователи собирают показания преступника.
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