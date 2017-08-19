Необычный вор украл у хозяйки мясо

- 19.08.2017 14:53
Необычный вор украл у хозяйки мясо

В городе Лубно произошел необычный случай грабежа. 40-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Пострадавшая отметила, что неизвестный ворвался в ее дом, будто бы ища кого-то, при этом, громко ругаясь. Оттолкнув хозяйку, мужчина бросился к выходу. Его путь проходил мимо холодильника, в который он не преминул заглянуть, достал оотуда пакет с едой и скрылся. По словам ограбленной женщины, в пакете было свежее мясо - примерно четыре килограмма.

По факту данного происшествия с воответствии с частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство. Преступление классифицировано как грабеж.

Преступника удалось задержать буквально по горячим следам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полиции. Мясо из холодильника женщины похитил 24-летний молодой человек, который уже имеет судимость также за грабежи. Вещественные доказательства, то есть, тот самый пакет с мясом - были изъяты. Продолжается досудебное расследование, следователи собирают показания преступника.

Платиновая Буковина

Ключові слова: кража мяса, ограбление Лубны

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