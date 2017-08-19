



Как изменится ЗНО 2018 по иностранным языкам - 19.08.2017 14:26

В процедуре внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО - в следующем году ожидаются определенные изменения.

Как отметил глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Кариндий, в будущем году тестирование по иностранным языкам получит новые блоки с заданиями..

Кариндий сообщил, что по иностранным языкам в ЗНО будет добавлено аудирование в качестве нового блока. Это повлияет на сравнение результатов ЗНО. В связи с этим, сертификаты тестирования по английскому языку, полученные в 2017 году, не будут котироваться для поступления в 2018 году.

Что касается ЗНО 2018 по другим предметам, пока что непонятно, будет ли изменена процедура тестирования.

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