В НАСА работают над созданием атмосферы Марса

- 19.08.2017 13:04
В НАСА работают над созданием атмосферы Марса

 Для колонизации Марса одним из важнейших условий является защита от радиации, без которой проживания человека на Красной планете будет невозможным. Ученые рассматривают различные варианты, среди которых - строительство колоний под поверхностью планеты, а также создание атмосферы, приближенной к земной. Сотрудников NASA интересует вариант с созданием атмосферы.

Чернез несколько лет планируется отправить на Марс миссию Mars 2020 Rover. Основной целью данной миссии является изучение возможностей для создания атмосферы на Марсе и получения из нее кислорода. Если результаты исследований дадут свои плоды, это позволит в дальнейшем терраморфировать планету. В результате Марс, что весьма вероятно, утратит свой статут Красной планеты, обретя иной цвет - зеленый или голубой, подобно нашей Земле.

Марс все же обладает атмосферой, однако, она существенно отличается от земной. Так, марсианская атмосфера на 95,32% состоит из углекислого газа, также в ней присутствует 2,7% азота, 1,6% аргона, а также крайне мало кислорода - всего 0,13%. В атмосфере Земли сожерится 78% азота и 21% кислорода. Ученые NASA планируют изучить, насколько возможно терраморфирование Марса, и возможно ли это вообще.

Для колонизации Красной планеты также предполагается в будущем проведение других мероприятий. Так, рассматриваются варианты с бомбардировкой поверхности планеты ледяными астероидами или кометами, создание вокруг планеты магнитного щита. Не исключаются варианты с заброской на Марс вырабатывающих кислород микробов. В теории превращение Марса в пригодную для обитания человека планету возможно, однако, на все эети процессы уйдет немало времени - до нескольких тысяч лет.

Платиновая Буковина

Ключові слова: терраморфирование Марса, атмосфера Марса, марсианская атмосфера

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