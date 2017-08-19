



В НАСА работают над созданием атмосферы Марса - 19.08.2017 13:04

Для колонизации Марса одним из важнейших условий является защита от радиации, без которой проживания человека на Красной планете будет невозможным. Ученые рассматривают различные варианты, среди которых - строительство колоний под поверхностью планеты, а также создание атмосферы, приближенной к земной. Сотрудников NASA интересует вариант с созданием атмосферы.

Чернез несколько лет планируется отправить на Марс миссию Mars 2020 Rover. Основной целью данной миссии является изучение возможностей для создания атмосферы на Марсе и получения из нее кислорода. Если результаты исследований дадут свои плоды, это позволит в дальнейшем терраморфировать планету. В результате Марс, что весьма вероятно, утратит свой статут Красной планеты, обретя иной цвет - зеленый или голубой, подобно нашей Земле.

Марс все же обладает атмосферой, однако, она существенно отличается от земной. Так, марсианская атмосфера на 95,32% состоит из углекислого газа, также в ней присутствует 2,7% азота, 1,6% аргона, а также крайне мало кислорода - всего 0,13%. В атмосфере Земли сожерится 78% азота и 21% кислорода. Ученые NASA планируют изучить, насколько возможно терраморфирование Марса, и возможно ли это вообще.

Для колонизации Красной планеты также предполагается в будущем проведение других мероприятий. Так, рассматриваются варианты с бомбардировкой поверхности планеты ледяными астероидами или кометами, создание вокруг планеты магнитного щита. Не исключаются варианты с заброской на Марс вырабатывающих кислород микробов. В теории превращение Марса в пригодную для обитания человека планету возможно, однако, на все эети процессы уйдет немало времени - до нескольких тысяч лет.

Платиновая Буковина

Всі новини