



Ограничение транспорта в Черновцах на День Независимости Украины 2017 - 19.08.2017 11:34

Движение транспорта в центральной части Черновцов по случаю Дня Независимости Украины 24 августа будет ограничено.

Напомним, такие меры принимаются в связи собеспечением охраны общественного порядка и дорожного движения во время проведения в Черновцах парада автомобилей в связи с праздником.

Таким образом, в четверг, 24 августа, частично будет ограничено движение транспорта в период с 10:00 до 11:00 на участках по следующим адресам: по улице Героев Майдана от ул. И.Вильде до ул. Кафедральной, на площади Соборной, на улице Головной от ул. Героев Майдана до ул. Русской, на Центральной площади, на улице Университетской от пл. Центральной до ул. Штейнбарга, на улице Штейнбарга.

Кроме того, сообщается о частичном ограничении движения транспорта на Театральной площади 24 августа в период времени между 8:00 и 14:00. С учетом всех вышеприведенных обстоятельств в этот день будет организовано движение общественного транспорта.

Платиновая Буковина, Черновцы

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