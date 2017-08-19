На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына- 19.08.2017 11:21
В пропускном пункте Порубное на государственной границе Украины с Румынией во время проверки одного из транспортных средств сработала база данных Интерпола.
Так, проверке подвергся автомобиль с польской регистрацией марки Audi. Во время погранично-таможенных процедур выполнялась проверка документов, и система Интерпола сработала в отношении 36-летнего гражданина Румынии, одного из пассажиров данного авто.
Представителей Интепола в Киеве, а также сотрудников Национальной полиции уведомили о произошедшем, а самого гражданина задержали в соответствии с установленными правилами.
Как отмечается, мужчина числился в международном розыска за привлечение к уголовной ответственности из-за совершения мошеннических действий на территории Республики Молдова.
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