



На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына - 19.08.2017 11:21

В пропускном пункте Порубное на государственной границе Украины с Румынией во время проверки одного из транспортных средств сработала база данных Интерпола.

Так, проверке подвергся автомобиль с польской регистрацией марки Audi. Во время погранично-таможенных процедур выполнялась проверка документов, и система Интерпола сработала в отношении 36-летнего гражданина Румынии, одного из пассажиров данного авто.

Представителей Интепола в Киеве, а также сотрудников Национальной полиции уведомили о произошедшем, а самого гражданина задержали в соответствии с установленными правилами.

Как отмечается, мужчина числился в международном розыска за привлечение к уголовной ответственности из-за совершения мошеннических действий на территории Республики Молдова.

Платиновая Буковина, Черновцы

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