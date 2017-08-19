На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына

- 19.08.2017 11:21
На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына

В пропускном пункте Порубное на государственной границе Украины с Румынией во время проверки одного из транспортных средств сработала база данных Интерпола.

Так, проверке подвергся автомобиль с польской регистрацией марки Audi. Во время погранично-таможенных процедур выполнялась проверка документов, и система Интерпола сработала в отношении 36-летнего гражданина Румынии, одного из пассажиров данного авто.

Представителей Интепола в Киеве, а также сотрудников Национальной полиции уведомили о произошедшем, а самого гражданина задержали в соответствии с установленными правилами.

Как отмечается, мужчина числился в международном розыска за привлечение к уголовной ответственности из-за совершения мошеннических действий на территории Республики Молдова.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: розыск интерпол, интерпол, пограничники черновцы, порубное граница

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Двое буковинцев спасли тонущего ребенка ценой своей жизни Накануне, 18 августа, на Буковине в Заставновском районе, в селе Репужинцы на Днестре произошла трагедия - в реке утонули двое человек
- 19.08.2017 16:45
Террористы продолжают обстрелы в зоне АТО В зоне АТО прошлые сутки е отличались спокойной обстановкой, причем, на всех направлениях. О ситуации в зоне проведения антитеррористической
- 19.08.2017 16:16
К Земле 1 сентября приблизится крупный астероид Астероид Флоренция, который относится к самым крупным околоземным астероидам, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты совсем
- 19.08.2017 15:27
Необычный вор украл у хозяйки мясо В городе Лубно произошел необычный случай грабежа. 40-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
- 19.08.2017 14:53
Как изменится ЗНО 2018 по иностранным языкам В процедуре внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО - в следующем году ожидаются определенные изменения.
- 19.08.2017 14:26
В НАСА работают над созданием атмосферы Марса Для колонизации Марса одним из важнейших условий является защита от радиации, без которой проживания человека на Красной планете
- 19.08.2017 13:04
Ограничение транспорта в Черновцах на День Независимости Украины 2017 Движение транспорта в центральной части Черновцов по случаю Дня Независимости Украины 24 августа будет ограничено.
- 19.08.2017 11:34
Участника теракта в Барселоне разыскивают во Франции Одного из подозреваемых в совершении террористического акта в Барселоне продолжают разыскивать. Поиски осуществляются французской полицией.
- 19.08.2017 11:03
На Земле сегодня - магнитная буря На Землю надвигается мощная магнитная буря, в результате сильного выброса солнечного ветра. Магнитная буря накроет планету в ближайшие несколько часов.
- 19.08.2017 10:14
Нацполіція продовжує операцію Мігрант З початку проведення практичних відпрацювань поліцейські встановили 53 іноземця, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців.
- 19.08.2017 09:32

Всі новини