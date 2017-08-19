



Участника теракта в Барселоне разыскивают во Франции - 19.08.2017 11:03

Одного из подозреваемых в совершении террористического акта в Барселоне продолжают разыскивать. Поиски осуществляются французской полицией.

Разыскиевается водитель, который находился за рулем микроавтобуса белого цвета марки Renault Kangoo, расчитанного на грузопассажирские перевозки. Перед атакой, как стало известно, террористы взяли на прокат три автомобиля для атаки в Барселоне и в Камбрильсе, что в Каталонии. И белый Renault Kango также мог быть в числе арендованных для теракта автомобилей. Следствие полагает, что сообщник террористов после атаки мог скрыться за рубежом, предполагаемо, в направлении Франции.

Отметим, что после террористического акта в Барселоне на бульваре Рамбла были ликвидированы трое нападавших, которые числились после атаки в розыске. В Кабрилье полиция ликвидировала еще троих боевиков, которые на требование правоохранительных органов остановиться ответили отказом. Как было установлено, все атаковавшие были гражданами Марокко в возрасте от 17 до 24 лет.

Напомним, в Барселоне 17 августа на бульваре Рамбла произошла террористическая атака. В толпу туристов въехал на большой скорости микроавтобус, который посл уехал с места происшествия. В результате происшествия от полученных травм погибли 15 человек, былиранены более 100 человек. Всего погибли или пострадали представители 24 государств, среди которых были французы, немцы, бельгицы, венгры, греки, румыны, китайцы, итальянцы, кубинцы, граждане Венесуэлы, Аргентины, Нидерланжов, Испании, Австралии, Македонии, Алжира и других стран.

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