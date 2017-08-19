Участника теракта в Барселоне разыскивают во Франции

- 19.08.2017 11:03
Участника теракта в Барселоне разыскивают во Франции

Одного из подозреваемых в совершении террористического акта в Барселоне продолжают разыскивать. Поиски осуществляются французской полицией.

Разыскиевается водитель, который находился за рулем микроавтобуса белого цвета марки Renault Kangoo, расчитанного на грузопассажирские перевозки. Перед атакой, как стало известно, террористы взяли на прокат три автомобиля для атаки в Барселоне и в Камбрильсе, что в Каталонии. И белый Renault Kango также мог быть в числе арендованных для теракта автомобилей. Следствие полагает, что сообщник террористов после атаки мог скрыться за рубежом, предполагаемо, в направлении Франции.

Отметим, что после террористического акта в Барселоне на бульваре Рамбла были ликвидированы трое нападавших, которые числились после атаки в розыске. В Кабрилье полиция ликвидировала еще троих боевиков, которые на требование правоохранительных органов остановиться ответили отказом. Как было установлено, все атаковавшие были гражданами Марокко в возрасте от 17 до 24 лет.

Напомним, в Барселоне 17 августа на бульваре Рамбла произошла террористическая атака. В толпу туристов въехал на большой скорости микроавтобус, который посл уехал с места происшествия. В результате происшествия от полученных травм погибли 15 человек, былиранены более 100 человек. Всего погибли или пострадали представители 24 государств, среди которых были французы, немцы, бельгицы, венгры, греки, румыны, китайцы, итальянцы, кубинцы, граждане Венесуэлы, Аргентины, Нидерланжов, Испании, Австралии, Македонии, Алжира и других стран.

Платиновая Буковина

Ключові слова: барселона теракты, террористы ИГ Барселона

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Двое буковинцев спасли тонущего ребенка ценой своей жизни Накануне, 18 августа, на Буковине в Заставновском районе, в селе Репужинцы на Днестре произошла трагедия - в реке утонули двое человек
- 19.08.2017 16:45
Террористы продолжают обстрелы в зоне АТО В зоне АТО прошлые сутки е отличались спокойной обстановкой, причем, на всех направлениях. О ситуации в зоне проведения антитеррористической
- 19.08.2017 16:16
К Земле 1 сентября приблизится крупный астероид Астероид Флоренция, который относится к самым крупным околоземным астероидам, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты совсем
- 19.08.2017 15:27
Необычный вор украл у хозяйки мясо В городе Лубно произошел необычный случай грабежа. 40-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
- 19.08.2017 14:53
Как изменится ЗНО 2018 по иностранным языкам В процедуре внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО - в следующем году ожидаются определенные изменения.
- 19.08.2017 14:26
В НАСА работают над созданием атмосферы Марса Для колонизации Марса одним из важнейших условий является защита от радиации, без которой проживания человека на Красной планете
- 19.08.2017 13:04
Ограничение транспорта в Черновцах на День Независимости Украины 2017 Движение транспорта в центральной части Черновцов по случаю Дня Независимости Украины 24 августа будет ограничено.
- 19.08.2017 11:34
На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына В пропускном пункте Порубное на государственной границе Украины с Румынией во время проверки одного из транспортных средств сработал
- 19.08.2017 11:21
На Земле сегодня - магнитная буря На Землю надвигается мощная магнитная буря, в результате сильного выброса солнечного ветра. Магнитная буря накроет планету в ближайшие несколько часов.
- 19.08.2017 10:14
Нацполіція продовжує операцію Мігрант З початку проведення практичних відпрацювань поліцейські встановили 53 іноземця, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців.
- 19.08.2017 09:32

Всі новини