



Нацполіція продовжує операцію Мігрант - 19.08.2017 09:32

З початку проведення практичних відпрацювань поліцейські встановили 53 іноземця, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців.

Відносно 50 іноземців під час рейду правоохоронцями складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

В ході відпрацювань поліцейські задокументували 6 фактів кримінальних правопорушень, вчинені іноземцями, один з яких був скоєний до початку відпрацювання.

В першому випадку громадянин Республіки Молдова вчинив крадіжку гаманця на КП МТК «Калинівський ринок». У другому, громадянкою Італії було підроблено заяви на право виїзду за кордон дітей на постійне місце проживання. Ще одне кримінальне правопорушення поліцейські задокументували, виявивши у громадянина Грузії поліетиленовий пакет з «марихуаною». Четверте правопорушення вчинив громадянин Азербайджану, котрий здійснив у своєму паспорті підробку дати-штампу щодо перетину державного кордону.

Правоохоронці також встановили, що громадянин Грузії, у котрого вони виявили та вилучили пістолет, скоїв ще одне кримінальне правопорушення зареєстроване до початку проведення відпрацювання. Даний чоловік вчинив крадіжку з автомобіля, розбивши скло водійської дверки транспортного засобу.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статей 185 (Крадіжка) і 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та частиною 1 статей 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Упродовж відпрацювання поліцейськими складено 105 адміністративних протоколів стосовно іноземців та осіб без громадянства. Загальна сума штрафів, накладених на правопорушників, становить 37 тисяч гривень.

За період практичного етапу з 31 розшукуваних осіб, виявлено 1 іноземця.

Крім цього, поліцейські звернулися до обласного Управління державної міграційної служби України щодо примусового виїзду 48 іноземців за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну на 3 роки. З 48 задоволено 18 клопотань про примусове повернення за межі України іноземців, з яких 6 із забороною в’їзду на 3 роки. Також, задоволено 1 обґрунтоване звернення про скорочення строку тимчасового перебування з 6 надісланих.

Платинова Буковина, Чернівці

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