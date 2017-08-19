Нацполіція продовжує операцію Мігрант

- 19.08.2017 09:32
Нацполіція продовжує операцію Мігрант

З початку проведення практичних відпрацювань поліцейські встановили 53 іноземця, котрі порушили законодавство України про правовий статус іноземців.

Відносно 50 іноземців під час рейду правоохоронцями складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

В ході відпрацювань поліцейські задокументували 6 фактів кримінальних правопорушень, вчинені іноземцями, один з яких був скоєний до початку відпрацювання.

В першому випадку громадянин Республіки Молдова вчинив крадіжку гаманця на КП МТК «Калинівський ринок». У другому, громадянкою Італії було підроблено заяви на право виїзду за кордон дітей на постійне місце проживання. Ще одне кримінальне правопорушення поліцейські задокументували, виявивши у громадянина Грузії поліетиленовий пакет з «марихуаною». Четверте правопорушення вчинив громадянин Азербайджану, котрий здійснив у своєму паспорті підробку дати-штампу щодо перетину державного кордону.

Правоохоронці також встановили, що громадянин Грузії, у котрого вони виявили та вилучили пістолет, скоїв ще одне кримінальне правопорушення зареєстроване до початку проведення відпрацювання. Даний чоловік вчинив крадіжку з автомобіля, розбивши скло водійської дверки транспортного засобу.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статей 185 (Крадіжка) і 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та частиною 1 статей 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Упродовж відпрацювання поліцейськими складено 105 адміністративних протоколів стосовно іноземців та осіб без громадянства. Загальна сума штрафів, накладених на правопорушників, становить 37 тисяч гривень.

За період практичного етапу з 31 розшукуваних осіб, виявлено 1 іноземця.

Крім цього, поліцейські звернулися до обласного Управління державної міграційної служби України щодо примусового виїзду 48 іноземців за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну на 3 роки. З 48 задоволено 18 клопотань про примусове повернення за межі України іноземців, з яких 6 із забороною в’їзду на 3 роки. Також, задоволено 1 обґрунтоване звернення про скорочення строку тимчасового перебування з 6 надісланих. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: мігранти чернівці, незаконна міграція чернівці, національна поліція чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Двое буковинцев спасли тонущего ребенка ценой своей жизни Накануне, 18 августа, на Буковине в Заставновском районе, в селе Репужинцы на Днестре произошла трагедия - в реке утонули двое человек
- 19.08.2017 16:45
Террористы продолжают обстрелы в зоне АТО В зоне АТО прошлые сутки е отличались спокойной обстановкой, причем, на всех направлениях. О ситуации в зоне проведения антитеррористической
- 19.08.2017 16:16
К Земле 1 сентября приблизится крупный астероид Астероид Флоренция, который относится к самым крупным околоземным астероидам, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты совсем
- 19.08.2017 15:27
Необычный вор украл у хозяйки мясо В городе Лубно произошел необычный случай грабежа. 40-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
- 19.08.2017 14:53
Как изменится ЗНО 2018 по иностранным языкам В процедуре внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО - в следующем году ожидаются определенные изменения.
- 19.08.2017 14:26
В НАСА работают над созданием атмосферы Марса Для колонизации Марса одним из важнейших условий является защита от радиации, без которой проживания человека на Красной планете
- 19.08.2017 13:04
Ограничение транспорта в Черновцах на День Независимости Украины 2017 Движение транспорта в центральной части Черновцов по случаю Дня Независимости Украины 24 августа будет ограничено.
- 19.08.2017 11:34
На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом румына В пропускном пункте Порубное на государственной границе Украины с Румынией во время проверки одного из транспортных средств сработал
- 19.08.2017 11:21
Участника теракта в Барселоне разыскивают во Франции Одного из подозреваемых в совершении террористического акта в Барселоне продолжают разыскивать. Поиски осуществляются французской полицией.
- 19.08.2017 11:03
На Земле сегодня - магнитная буря На Землю надвигается мощная магнитная буря, в результате сильного выброса солнечного ветра. Магнитная буря накроет планету в ближайшие несколько часов.
- 19.08.2017 10:14

Всі новини