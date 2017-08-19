



Поліція Чернівці провела семінар про життя майбутнього - 19.08.2017 09:16

До початку навчального року одне з першочергових завдань поліції - оптимізувати співпрацю з представниками територіальних управлінь та відділів освіти. Найбільше поліцейські наголошують на профілактиці девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.

"Правовиховна робота з дітьми в навчальних закладах та формування нових ефективних підходів до її проведення" – основна тема даного заходу, який відбувся на базі Чернівецької ОДА. У семінарі взяли участь керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області Микола Басараб, представники Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА та методисти з виховної роботи з усіх куточків області.

Під час лекції поліцейський презентував навчально-методичний посібник для фахівців – програму профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо майбутнє разом». Микола Басараб обговорив з учасниками семінару практичну доцільність посібника та розповів про особливості захисту прав та соціальних гарантій дітей в Україні. Також, підполковник поліції наголосив на сучасних інтерактивних методиках проведення правовиховної роботи з підлітками.

«Під час зустрічі з дітьми, бесід та заходів профілактичного характеру недостатньо. Працюючи з підростаючим поколінням, в першу чергу наша мета – зацікавити їх. Необхідно докласти максимальних зусиль, щоб школярі не сприймали нас виключно як вчителів, котрі влаштовують «сухі» лекції. Більше спілкування та нових заходів розважального характеру допоможуть дітям зрозуміти, що ми- їхні друзі, котрі порадять та допоможуть у складній ситуації». - зауважив начальник сектору ювенальної превенції.

На завершення інструктивно-методичних нарад було підведено підсумки та відбувся обмін думками присутніх. Заплановано ряд спільних превентивних заходів до початку нового навчального року: проведення вікторин, конкурсів та флешмобів. Посилену увагу поліцейські приділятимуть перевіркам сімей, які потрапили у складні життєві ситуації, а також виявленню та залученню до навчання дітей, які до нього не приступили.

Платинова Буковина, Чернівці

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