



Витамин С способен лечить онкологические заболевания - 18.08.2017 16:50

Пользу витамина С для здоровья человека трудно переоценить. Как выяснили ученые, аскорбиновая кислота также может быть эффективен при лечении онкологических заболеваний. В частности, был доказан эффект витамина С в лечении лейкозов.

Е2 в лейкоцитах под воздействием витамина С восстанавливается. При лейкозах активность данного гена подавлена практически наполовину, по сравнению с нормальными покахателями. Клетки опухоли активно размножаются именно из-за патологии гена ТЕТ2.

Был проведен ряд исследований с лабораторными мышами. В течение 24 недель животным вводили витамин С в больших дозах. В контрольной группе грызунам не давали витамин, и по завершению эксперимента у этих мышей в крови была зафиксирована аномальная концентрация лейкоцитов, что является одним из признаков начала лайкоза.

Лечение с помощью витамина С для людей с онкологией пока что не проверено. Кроме того, животным вводили посредством инъекций огромные дозы аскорбиновой кислоты - по 100 мг, что примерно равно витамину, содержащемуся в двух апельсинах. Для человека пришлось бы вводить внутривенно витамин С в количестве, большем примерно в 3000 раз. Потому такой способ лечения лейкозов пока что ученые продолжат исследовать.

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