Витамин С способен лечить онкологические заболевания- 18.08.2017 16:50
Пользу витамина С для здоровья человека трудно переоценить. Как выяснили ученые, аскорбиновая кислота также может быть эффективен при лечении онкологических заболеваний. В частности, был доказан эффект витамина С в лечении лейкозов.
Е2 в лейкоцитах под воздействием витамина С восстанавливается. При лейкозах активность данного гена подавлена практически наполовину, по сравнению с нормальными покахателями. Клетки опухоли активно размножаются именно из-за патологии гена ТЕТ2.
Был проведен ряд исследований с лабораторными мышами. В течение 24 недель животным вводили витамин С в больших дозах. В контрольной группе грызунам не давали витамин, и по завершению эксперимента у этих мышей в крови была зафиксирована аномальная концентрация лейкоцитов, что является одним из признаков начала лайкоза.
Лечение с помощью витамина С для людей с онкологией пока что не проверено. Кроме того, животным вводили посредством инъекций огромные дозы аскорбиновой кислоты - по 100 мг, что примерно равно витамину, содержащемуся в двух апельсинах. Для человека пришлось бы вводить внутривенно витамин С в количестве, большем примерно в 3000 раз. Потому такой способ лечения лейкозов пока что ученые продолжат исследовать.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.08.2017 16:45
- 19.08.2017 16:16
- 19.08.2017 15:27
- 19.08.2017 14:53
- 19.08.2017 14:26
- 19.08.2017 13:04
- 19.08.2017 11:34
- 19.08.2017 11:21
- 19.08.2017 11:03
- 19.08.2017 10:14