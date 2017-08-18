



Проезд по 4 грн в Черновцах признали незаконным - 18.08.2017 16:25

Решение Черновицкого городского совета касаемо отмены учреждения тарифов на проезд в городском транспорте на уровне 4 гривен было признано в суде законным.

Напомним, депутаты городского совета проголосовали за признание решения о повышении тарифов на проезд в черновицких маршрутках до 4 гривен незаконным. Тем не менее, после признания решения отмены такого тарифа не последовало, и перевозчики продолжили осуществлять пассажирские перевозки по городу по тарифу, учрежденному с 1 апреля нынешнего года.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Черновцов Владимир Бешлей.

В постановлении Шевченковского районного суда Черновцов от 18 августа говорится о том, что в течение 10 дней со дня получения копии постановления моет быть подана апелляция. Если этого не произойдет, черновчанам удастся вернуть проезд по старому тарифу - 3 гривны.

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