



Как уберечься от крупной вирусной атаки - СБУ - 18.08.2017 15:34

Накануне Дня конституции Украины - 27 июня - на Украину была осуществлена масштабная хакерская атака с помоощью вредоносного ПО Petya.A, которое нанесло ущерб ряду государственных и коммерческих учреждений, предприятий и сервисов. Ввиду этого, Служба безопасности Украины призывает украинцам соблюдать предельную осторожность, особенно накануне празднования Дня независимости 24 августа.

Был проведен анализ последствий кибер-атаки и самого вируса Petya. СБУ установили, что перед этим был осуществлен сбор информации по предприятиям и учреждениям. В СБУ разработали ряд правил для системных администраторов либо ответственных за информационую безопасность, чтобы защититься от вирусной атаки.

для пользователя krbtgt необходимо обязательно сменить пароль доступа;

для всех (абсолютно) учетных записей в подконтрольной доменной зоне ІТС нужно обязательно сменить пароли доступа;

таке к программам, которые работают в ІТС, и к серверному оборудованию следует сменить пароли доступа;

при обнаружении скомпрометированных компьютеров также нужно сменить обязательно все пароли, сохранившиеся в настройках браузеров;

после следует повторно сменить пароль доступа для пользователя krbtgt;

далее нужно выполнить перезагрузку службы KDC.



Сохранения аутентификационных данных в открытом виде в ITC необходимо по возможности избегать. Для сохрарения паролей и прочих данных для аутентификации нужно использовать специализированные программы.



Напомним, что масштабнейшая кибер-атака произошла 27 июня, захватив массу украинских предприятий, правительственных ведомств, учреждений, банков, почтовых служб и сервисов, торговых сетей, автозаправочных станций и так далее. Инфицирование большей части компьютеров было осуществлено через вредоносные приложения, полученные под видом файлов Word, PDF и пр. Также от данной атаки пострадали также и другие страны, однако наибольший удар пришелся именно по Украине. О хакерских атаках сообщали в РФ, а также ряде стран Азии и Европы. Расследование хакерской атаки вирусом-вымогателем Petya в США инициировали 28 июня. На следующий день, 29 июня, в Microsoft подтвердили, что программа отчетности и документооборота M.E.doc привела к распространению массовой вирусной атаки. Второй этап вирусной атаки МВД остановили 5 июля.

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