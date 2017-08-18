



На Днепропетровщине разгорелись лесные пожары - 18.08.2017 14:51

В Петропавловском районе Днепропетровской области чрезвычайная ситуация - на площади примерно 20 гектаров разгорелся лесной пожар.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечают, что пожарная авиация была привлечена для воздушной разведки и ликвидации пожара. Так, на месте работают два самолета АН-32, каждый из которых заправлено водой по 8 тонн.

ГСЧС сообщает, что пожарные продолжают работу по ликвидации пожара. Для населенных пунктов опасности нет.

Напомним, ранее в пресс-службе ГСЧС сообщали о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) 17-18 августа в некоторых украинских областях.

К слову, в Харьковской области в Балаклейском районе накануне, 17 августа, также случился лесной пожар - горели 4 га молодого леса.

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