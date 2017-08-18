



Женщина судится с авиакомпанией из-за свадебного платья - 18.08.2017 14:10

Йованде Оте подала в суд на авиакомпанию American Airlines из-за испорченного свадебного платья в середине августа нынешнего года, несмотря на то, что проблема имела место два года назад.

Вместе с будущим мужем Йованде планировала лететь на Ямайку, где планировалось свадебное торжество. Вылет осуществлялся из аэропорта Филадельфия. Сотрудники авиакомпании предложили невесте не отправлять в багаж ее свадебное платье, а посоветовали взять на борт и повесить там. Женщина решила, что так будет лучше, и дала добро. Несмотря на это, наличие свадебного платья волзмутило стюардессу, которая оправила подвенечный наряд в багаж. При этом, полка над креслом Йованде, как оказалось, была уже занята, потому пришлось переместить одежду в другой отсек. В течение полета стюардесса почему-то неоднократно открывала полку с платьем, что видели и пассажирка, и ее жених.

Невест уже на Ямайке увидела, что платье испорчено - на нем были следы от красного вина. Этот досадный инцедент настолько расстроил невесту, что она решила отменить церемонию. Йованде полагает, что сотрудники авиакомпании все подстроили и специально испортили ей платье.

Спустя два года после случившегося женщина подала в суд на компанию American Airlines. Сумма компенсации, которую Оте подала в иске, составляет ни много, ни мало - 300 тысяч долларов.

Платиновая Буковина

Всі новини