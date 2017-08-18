



За прогулы нардепов оштрафовали на 3,5 млн грн - 18.08.2017 13:33

Все пленарные заседания Верховной Рады посетили только 45 нардепов из 422, то есть, почти каждый десятый парламентарий. Примечательно, что с чиновников за прогулы взимаются штрафы. С начала текущего года за пропуск пленарных заседаний из зарплат народных депутатов вычли в общей сложности 3,5 миллиона гривен.

Стоит отметить, что на сегодняшний день с начала года Верховная Рада Украины провела 71 пленарное заседание.

Каждый пропущенный рабочий день обходился почти в 50 тысяч гривен, то есть, с каждого нардепа взимали около 118 гривен.

К слову, последний месяц зарплаты народным депутатам Украины обошелся именно в 3 миллиона 500 тысяч гривен.

Платиновая Буковина

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