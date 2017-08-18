Причиной старения кожи является глютен

- 18.08.2017 11:50
Причиной старения кожи является глютен

Питание является необходимым условием существования организма. Рацион нашего питания и режим оказывает влияние на состояние здоровья и, конечно же, на внешний вид. Существуют определенные продукты, которые приводят к быстрому увяданию и старению кожи благодаря определенным веществам в составе. Конечно же, на старение кожи влияет в целом ряд факторов - плохая экология, стрессовые ситуации, недосыпания и даже предрасположенность, однако, внутренние факторы, а именно - питание - оказывают наибольшее влияние. Чтобы сберечь свою кожу как можно дольше молодой, упругой и здоровой, необходимо отказаться от продуктов, в которых присутствует глютен.

Речь идет о сложном белке, который присутствует в основном в злаковых культурах. Глютен представляет собой своего рода клей ("glue" - клей по-английски), под воздействием которого молекулы теста связываются между собой, и масса получается более пышной. Главная опасность глютена состоит в том, что он накапливается в организме, где начинает вести "свою игру". Это значит, что поклонники сладкой сдобы, макарон и печенья, а также ряда других продуктов рискуют заполучить массу проблем именно по причине того самого глютена, который присутствует в вышеназванных продуктах.

Глютен в первую очередь приводит к гликированию белков в организме. Когда в крови человека уровень сахара превышает нормальные показатели, глютен начинает реагировать с белками, в результате чего эти белки начинают работать неправильно. Организм реагирует на такие изменения старением кожи и всего организма в целом. За упругое и здоровое состояние кожи отвечают белки коллаген и эластин. Когда они начинают работать по-другому, кожа существенно меняется - буквально сереет, обретает морщины и складки, теряет эластичность.

Антиоксиданты, которые присутствуют, например, в зеленом чае или цитрусовых, предотвращают окислительные процессы в организме (что понятно из названия таких веществ), а также ведут активную борьбу со свободными радикалами. Антиоксиданты позволяют коже дольше сохранять здоровое состояние, в то время как глютен окислительные процессы в тканях кожи усиляет. В итоге полезный эффект антиоксидантов нивелируется, и кожа, само собой, начинает стареть и увядать.

Глютен также провоцирует воспалительные процессы в тканях, становится причиной аллергий. На коже из-за излишнего увлечения глютеносодержащих продуктов нередко возникают высыпания, покраснения и другие неприятные "сигналы" организма

Так, глютен присутствует в хлебобулочных изделиях, в мороженом и магазинных йогуртах, в колбасной продукции, майонезах и кетчупах, конфетах, халве, зефире и еще в ряде сладостей, в консервах из рыбы и мяса, в газировках, шоколадках и в спиртных напитках, которые создают с помощью дрожжей и сахара.

Вовсе не обязательно отказываться от всех продуктов из этого списка - попросту не нужно ими злоупотреблять, а кушать их изредка. Лучше всего, безусловно, заменить все или хотя бы некоторы из них полезными аналогами. Запеченое филе курицы или индейки вполне способно заменить колбасу для бутербродов, а вместо рыбных консервов стоит отдать предпочтение свежеприготовленой рыбе, и так далее. Большинство из вышеприведенных продуктов являются источниками белка, которые очень важны для кожи, так как присутствуют в создании "кожных" белков - коллагена и эластина. Если не можете жить без сладкого, вместо конфет попробуйте сухофрукты. В них присутствуют естественные сахары, а также калий и цинк, которые позволяют клеткам кожи обновляться быстрее. С меньшим количеством глютена, без рафинированного сахара и с полезными химэлементами кожа выровняет свой цвет, станет визуально и внутренне свежее, очистится от прыщиков.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: глютен, вред глютена, глютен и кожа

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