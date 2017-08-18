NASA запускает конкурс на лучшее послание в космос

- 18.08.2017 11:44
NASA запускает конкурс на лучшее послание в космос

Все желающие могут попробовать свои силы в создании послания для представителей инопланетных цивилизаций. Специально для этого Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) запускает особый конкурс.

Лучшая запись послания будет отправлена на космический аппарат Voyager 1.

Необычная акция является праздничной и объявлена по случаю празднования 40-летия со дня запуска космического зонда. Участникам необходимо составить послание в космос, которое не будет превышать по длине 60 знаков. Свое послание участники могут разместить в удобной для них социальной сети, чтобы к сообщению был открыт доступ и присутствовал хештег #MessageToVoyager. С помощью народного голосования будет определено лучшее послание, которое будет отправлено на Вояджер 5 сентября 2017 года.

Космический зонд Voyager 1 сейчас находится за пределами Солнечной системы на расстоянии порядка 21 миллиарда километров от Земли. За пределы нашей планетарной системы аппарат вылетел еще в 2013 году. На борту аппарата находится пластинка из золота, на которой записана информация о Земле, ее координаты расположения в космосе, несколько звуков и картинок. Теперь предполагается направить на зонд еще и послание. К слову, Voyager 1 работает на плутонии-238, от которого аппарат с помощью генераторов получает электричество. Ориентировочно элеткроснабжение аппарата будет действовать до 2025 года, и после этого Voyager 1 отправится в свободный дрейф по космическому пространству.

Платиновая Буковина

Ключові слова: НАСА, послание в космос, послание на зонд вояджер 1, вояджер 1, Voyager 1, MessageToVoyager

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