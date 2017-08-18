Неадекватный мужчина в Черновцах избил двух людей

- 18.08.2017 10:44
Неадекватный мужчина в Черновцах избил двух людей

Вечером четверга, 17 августа, в Черновцах неизвестный мужчина бросался на прохожих. Люди сообщили об этом патрульным полицейским, отметив, что мужчина наносит прохожим телесные повреждения.

Нападавшего обнаружили на улице Школьной. Мужчина, который вел себя неадекватно, был еще и наполовину раздетым. Как только он увидел правоохранителей, сразу бросился убежать, однако скрыться ему не удалось. Чтобы угомонить нарушителя общественного порядка, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, а после - наручники. Нарушителя патрульные проводили в служебный автомобиль, после чего отправились оказывать окровавленному пострадавшему домедицинскую помощь. Мужчина находился на месте происшествия.

Также полицейские выяснили, что буйный мужчина также нанес телесные повреждения еще одной женщине. Медики предварительно отметили, что у пострадавшей была сломана челюсть, нос, на теле отмечаются гематомы, также была получена закрытая черепно-мозговая травма. У мужчины же были гематомы и сломан нос.

Свидетели с места происшествия отметили, что между нападавшим и женщиной завязался конфликт, который перерос в потасовку - мужчина начала наносить женщине удары, после чего бросил ее на землю. Второй мужчина попытался вмешаться и заступиться за женщину, но также пострадал от неадекватного мужчины. 

На место происшествия была вызвана скорая помощь и следственно-оперативная группа. Правонарушителя доставили в полицейский участок.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: избиение черновцы, черновцы полиция

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