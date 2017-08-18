



Какие изменения ждут при оформлении субсидий - 18.08.2017 10:39

Для назначения жилищной субсидии в Украине будут действовать новые правила. Кабинет министров предлагает учитывать доход при назначении субсидии не за полгода, а за год. Кроме того, назначение субсидий и по месту фактического проживания, и по месту регистрации, планируют также отменить. на заседании Кабмина сегодня планируется принять проект данного решения касаемо изменений при оформлении субсидий.

Таким образом, если субсидия назначается по маю, то сейчас учитываются доходы за два квартала - третий-четвертый прошлого года. Если субсидия назначается в октябре, то она будет учитывать первый и второй кварталы нынешнего года.

При оформлении субсидий, где зарегистрированы недееспособные лица, назначение осуществляется по заявлению опекуна.

При этом, если домохозяйство имеет задолженность за два месяца за коммунальные услуги на сумму более 340 гривен, что равняется 20 необлагаемым налогом минимумов, то на следующий период субсидию назанчать не будут. Кроме того, в случае смерти человека, оформлявшего субсидию, один из членов этого домохозяйства плучит сумму компенсации неиспользованной части субсидии.

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