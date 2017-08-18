Теракты в Испании 18 08 2017 - более 100 пострадавших

- 18.08.2017 09:51
Теракты в Испании 18 08 2017 - более 100 пострадавших

В Барселоне в результате теракта количество пострадавших превысило 100 человек. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

В течение прошлой ночи количество пострадавших менялось. По последним официальным данным, в больницы были госпитализированы 86 пострадавших. Эти цифры Слукжба гражданской защиты Каталонии приводила еще в час ночи. 15 человек, по состоянию на утро пятницы, 18 августа, находится в тяжелом состоянии. Ранения средней степени тяжести получили 23 человека.

Врачи утверждают - для пострадавших в больницах имеется достаточное количество крови и плазмы. Тем не менее, многие жители Барселоны отправились в медучреждения с желанием сдать кровь.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны произошел террористический акт - в топлу людей в туристическом квартале Ла-Рамбла врезался микроавтобус. 13 человек погибли на месте происшествия. В результате данного происшествия пострадали граждане разных стран, представители по меньшей мере 18 национальностей. Так, двоих нападающих полиции удалось задержать, третий же был ликвидирован в результате перестрелки. Ответственность за данное происшествие взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".

Кромет ого, в 130 километрах от Барселоны, в городе Камбрилс, в ночь на 18 августа также произошел подобный теракт - автобус наехал на группу пешеходов, в результате чего семеро человек пострадали. Четверых террористов полициейские застрелили на месте в ходе перестрелки. Пятый боевик погиб позднее от полученных ран. Полиция осуществила контролированные взрывы, поскольку на террористах были надеты жилеты со взрывчаткой.

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