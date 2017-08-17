



ФФУ не будет переносить матч Мариуполь-Динамо - 17.08.2017 17:04

Требование футбольного клуба Динамо о переносе выездного матча с ФК Мариуполь на нейтральный стадион не было удовлетворено Федерацией футбола Украины.

Сегодня, 17 августа, состоялось заседание комитета ФФУ по вопросам стадионов, и было принято соответствующее решение.

Напомним, матч Мариуполь-Динамо в рамках 7 тура Премьер-лиги, запланированный на 27 августа, должен состояться в Мариуполе. Если столичный клуб на матч не явится, клубу зачислят техническое поражение в этом матче.

Напомним, что Мариуполь в нынешнем футбольном сезоне уже принял три матча Чемпионата Украины. Здесь сыграли выездные матчи против местного клуба Верес из Ривного, одесский Черноморец, а также львовские Карпаты. Киевский же клуб Динамо отказывается проводить матчи в прифронтовом Мариуполе. ФК объсняет это отсутствием письменных гарантий безопасности игрокам, а также фанатам.

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