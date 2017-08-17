



Погода в Украине на День Независимости 2017 - 17.08.2017 16:33

Начиная с 20 августа, в западные регионы Украины придет похолодание. Прохлада будет продвигаться по территории страны в сторону восточных областей. С таким сообщением выступила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, уже с 21-22 августа в Киеве уже будет ощущаться снижение температуры. Также в столицу вместе с похолоданием придут и дожди.

Что касается погоды на День независимости 24 августа, то этот праздник также отметится невысокой температурой.

Так, уже ночью с 17 на 18 августа, а также 18 августа температура воздуха составит +15... +22 градуса. Несколько теплее - всего на пару градусов - будет в южных областях Украины. В Киеве и области погода бужет солнечной и сухой. Максимально овздух прогреется до отметки +30 градусов.

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