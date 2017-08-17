



Буковина принимает фестиваль Настоящих театральных патриотов - 17.08.2017 14:37

На Буковине, в селе Подворное (Новоселицкий район) впервые состоится фестиваль "Настоящих театральных патриотов". Театральные мероприятия запланированы на три дня - с 18 по 20 августа.

Фестиваль проводится ко Дню Независимости Украины с целью приблизить украинское село к театральному искусству и популяризировать театр.

Отмечается, что в мероприятиях примут участие театралы со всех уголков Украины - из Черновцов, Киева, Харькова, Мукачево и Хмельницкого. По вечерам будут проходить спектакли - "Панночка" по Н.Гоголю от народного театра ТЕМП, спектакль "Ковбойстори" от столичной театральной студии "ВИК", мистерия "Великий Льох" по Т.Шевченко от драматического театра Черновицкого центрального дворца культуры.

В рамках фестиваля также состоится ряд мастер-классов, встреч с артистами, познавательных тренингов. Евгений Тищук, режиссер-постановщик Мукачевского драмтеатра для гостей фестиваля "Настоящих театральных патриотов" проведет мастер-класс мо биомеханике В.Мейерхольда. Тренинг для актеров "Опыт" проведет режиссер Народного аматорского театра "Зеркало". КРоме того, на основании повести Николая Гоголя "Сорочинская ярмарка" пройдет подготовка актеров к сторителингу от режиссера и актера из Киева Алексеня Доричевского.

Платиновая Буковина, Черновцы

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