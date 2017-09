Программа фестиваля Меридиан Черновиц 2017 - 06.09.2017 12:30

Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz традиционно состоится в Черновцах, и даты проведения восьмого фестиваля - 7-10 сентября. На странице Meridian Czernowitz в Facebook уже представлен календарь мероприятий в рамках нынешнего фестиваля. В течение четырех дней, как заявляют организаторы, гостей фестиваля ожидают экскурсии, лекции, дискуссии и концерты, кинопоказы и презентации книг, а также масса поэзии и музыки.

Также фестивалю нужны волонтеры, которые помогут в организации и проведении мероприятий Meridian Czernowitz.

Предлагаем ознакомиться с таймингом мероприятий в рамках VIII поэтического фестиваля Meridian Czernowitz. Организаторы отмечают - вход на все мероприятия в рамках фестиваля бесплатных. Кроме того, в программе возможны некоторые изменения.

7 сентября:

14:00 - 14:45 Литературный целановский центр по ул. Кобылянской, 51. Пресс-конференция организаторов фестиваля при участии Сергея Жадана, Петра Рыхло, Святослава Померанца, Евгении Лопаты, Макса Чоллека (Германия). На украинском и немецком языках.

15:00 - 16:15 Литературный целановский центр по ул. Кобылянской, 51. Презентация книги «Господи, ты откроешь уста мои. Иосиф Зисельс в разговорах с Изой Хруслинской ». При участии Иосифа Зисельса, Изы Хруслинской. На украинском языке.

16:30 - 17:30 Литературный целановский центр по ул. Кобылянской, 51. Презентация книги «Украинский-еврейская встреча: культурные измерения» Вольфа Московича. При участии Вольфа Московича, модерирует: Наталья Федущак. На украинском языке.

17:45 - 18:45 Литературный целановский центр по ул. Кобылянской, 51. Лекция «Завтрашняя Европа перспективу Черновцов». Лекцию проводит Кшиштоф Чижевский (Польша). Модератор-переводчик Александр Бойченко. Лекция на польском и украинском языке.

19:30 - 21:30 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. Межрегиональная молодежная поэтическая сцена. При участии Алины Вавринюк, Мирослава Гончарук-Хомина, Никиты Григорова, Дмитрия Журавля, Дениса Киркача, Филиппа Лаврова, Корнелии Остапов, Валерия Пузика, Ирины Рехли, Анастасии Подсолнечник, Алины Стаменовой, Виктории Тимонова. Модерирует Сергей Жадан. На украинском, русском, немецком языках.

21: 45- 22:45 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. Концерт Contrabanda Party: Линия Маннергейма. Участвуют Сергей Жадан, Евгений Турчинов ( "Собаки в космосе"), Олег Каданов ( "Оркестр Че"). На украинском языке.

8 сентября

11:15 - 12:00 Мраморная зала Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по улице Коцюбинского, 2. Официальное открытие фестиваля. Модерирует Евгения Лопата. на немецком и украинском языках.

12:30 - 14:00 Красная зала ЧНУ по улице Коцюбинского, 2. Поэтические чтения: Германия и Швейцария. При участии Андреаса Альтмана, Нэнси Гюнгер, Левина Вестермана. Модераторы и переводчики Петр Рыхло, Марк Белорусец. На немецком и украинском языках.

14:30 - 15:15 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. Лекция Петра Рыхло о жизни и творчестве Пауля Целана. На немецком и украинском языках.

15:45 - 16:45 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. «Конкретная поэзия: зарождение и развитие». Проводит Ойген Гормингер (Швейцария), модерирует Евгения Лопата. На немецком и украинском языках.

17:15 - 18:00 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. Поэтические чтения: Россия. При участии Андрея Родионова. На русском и немецком языках.

18:30 - 20:00 Черновицкий музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской на площади Театральной, 1. Творческий вечер Дмитрия Павлычко и Ивана Малковича. На украинском языке.

20:30 -21: 30 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. При участии Юрия Издрика, Григория Семенчука. На украинском языке.

22:00 - 23:30 Кинотеатр "Черновцы" по ул. Университетской, 10. Показ короткометражных фильмов-победителей Международного фестиваля Кинопоэзия "Zebra" (Берлин, Германия), при участии Томаса Фольфарта из германии и Евгении Лопаты. На немецком и английском языках.

9 сентября

10:30 - 11:15 Двор дома Пауля Целана по ул. Саксаганского, 5. Чтение поэзии Пауля Целана. При участии Петра Рыхло, Марка Белорусца. На немецком, украинском, русском языках.

11:45 - 13:00 Литературный целановский центр по ул. Кобылянской, 51. Поэтические чтения: Румыния и Молдова. При участии Клаудиу Комартин, Андрея Доши, Паулы Еризану. Модерирует и переводит Марин Герман. На румынском и украинском языках.

13:30 - 14:45 Буковинский Медиа Центр / Belle Vue, вход с улицы Кобылянской, 2, 2й этаж. Поэтические чтения: Австрия. При участии Сони Хартер, Ганса Айххорна. Модерируют и переводят Петр Рыхло, Марк Белорусец. На украинском и немецком языках.

15:15 - 16:30 Центральный дворец культуры на Театральной площади, 5, 3й этаж. Дискуссия на тему «Czernowitz: международный диалог как путь решения конфликтов памяти». При участии Макса Чоллека (Германия), Иосифа Зисельса, Александра Бойченко. Модерирует Игорь Померанцев. На немецком и украинском языках.

18: 00- 19:30 Театральная площадь. Like they do in Babylon II: поэзия из Германии, Швейцарии, Австрии, Румынии, Молдовы и Украины в диалоге. При участии Мириам Драгиной (Украина), Паулы Еризану (Молдова), Клаудиу Комартина (Румыния), Симона Лаперта (Швейцария), Тристана Марквардта (Германия), Ликея Марсмана (Нидерланды), Рони Отман (Германия), Роберта Просера (Австрия), Ирины Целик (Украина). Модерирует и переводит Евгения Лопата. На немецком, украинском, румынском языках.

20: 00- 21:00 Театральная площадь. Концерт еврейской музыки под руководством Льва Фельдмана.

21:15 - 22:00 Театральная площадь. Перформанс электро-визуальной поэзии "Я разрываю свой глаз, твое зеркальное отражение". При участии Макса Оравина (Австрия). На немецком языке.

8 сентября

18:30 сбор на Центральной площади перед ратушей для экскурсии по Черновцам для участников и посетителей фестиваля. Экскурсия на немецком языке.

23:30 -сбор в сквере Пауля Целана на пересечении ул. Головная и Пауля Целана для экскурсии "Улочками ночных Czernowitz" на украинском языке.

