



Переговоры по Brexit стартуют 19 06 2017 - 19.06.2017 15:01

Процесс переговоров ЕС и Великобритании по выходу страны из блока стартует в понедельник, 19 июня. Сегодня в Брюсселе состоится встреча специального представителя Лондона Дэвида Дэвиса с представителем ЕС Мишелем Барнье.

Во время переговоров стороны намерены достичь соглашения по трем важным вопросам - касаемо прав граждан Европейского Союза, которые проживают на территории Великобритании, и британских подданных,проживающих в ЕС, компенсации страны за выход из содружества, а также статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.

Первый этап переговоров предусматривает разработку графика, который позволит мягко и постепенно за два года обеспечить выход из блока, разработав конструктивное решение. Впрочем, официально Великобритания прекратит членство в Евросоюзе в марте 2019 года, с соглашением или без него.

Правительство Великобритании во главе Терезы Мэй заинтересовано в "жестком выходе из ЕС", что вызывает ряд опасений. По схеме Мэй Великобритания также планирует покинуть таможенный союз и единый рынок. Однако ввиду растущей в стране оппозиции возинкают опасения, что реализация выбранной стратегии не может быть четкой и последовательной. По словам представителя ЕС в переговорах по Брексит Мишеля Барнье, до октября 2018 года стороны должны достигнуть соглашения, чтобы у правительств было время на внесение необходимых правок и ратификацию.

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