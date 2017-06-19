Скрещенные руки позволяют утолить боль

- 19.06.2017 13:53
Скрещенные руки позволяют утолить боль

Распространенный оборонительный жест - скрещенные на груди руки - позволяет также утолять боль, утверждают ученые.

Люди непроизвольно скрещивают руки, когда полнуются или испытывают тревогу. Организм сам реагирует на стрессовую ситуацию, поскольку скрещенные руки способы отвлечь мозг от любой боли. Как утверждают ученые на основании исследования, за левую часть тела отвечаети левая рука, и правая, соответственно, - за правую. Когда руки пересекаются в скрещенной позиции, мозг "путается", благодаря чему различные виды боли не так сильно оказывают влияние.

При этом, скрещенные руки наиболее эффективно работают, если другие части тела, кроме рук, боли не испытывают.

Чтобы подтвердить данное суждение, ученые университетского колледжа Лондона провели эксперимент. К рукам восьми участников применялся лазер, чтобы оказать на них болевое воздействие без прикосновения. После воздействия добровольцы скрещивали на груди руки - по средней линии, которая проходит в ценре тела вертикально.

При этом, энцефалограф позволял измерить реакцию мозга на боль, в то время как участники также давали свою оценку уровню боли - по шкале до 100 баллов. Когда руки у испытуемых были скрещены, организм не так сильно реагировал на боль.

Ученые объясняют данное явление достаточно просто. Левая рука используется для касаний вещей слева от нас, и то же самое, но в зеркальном отражении, касается правой руки. Если руки пересекаются между собой в скрещенной позиции, создается несоответствие, в результате чего мозг путается при обработке получаемой информации. Это и позволяет минимизировать болевые ощущения.

 

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