



Черновцы закупят на торгах семь детских площадок - 19.06.2017 12:56

Для Черновцов планируется купить шесть детских игровых площадок, стоимость которых составит примерно 711 тысяч гривен. Данное решение озвучили в исполнительном комитете Черновицкого городского совета.

В системе проведния публичных закупок Prozorro было опубликовано соответствующее объявление о проведении открытых торгов.

Приобретенные по итогам торгов площадки предполагается разместить по следующим адресам: между жилыми домами по улице Русской, 221-223Д, по улице Небесной сотни 19-21, по улице Южно-Окружной, 6, по улице Иосифа Главки, рядом с жилым домом по улице Головной, 104, а также по улице Борщевской - спортивная площадка "Клокучка".

Сообщается, что аукцион намечен на 7 июня. Установку всех приобретенных площадок планируется завершить до 31 августа текущего года.

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