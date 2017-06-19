



Выпускные вечера 2017 на Буковине пройдут 23 июня - 19.06.2017 12:21

В Черновицкой области в нынешнем году насчитывается 4932 выпускника одиннадцатых классов. В июне традиционно после завершения ЗНО проходят торжественные церемонии награждения отличников золотыми и серебряными медалями, которыми выпускников школ, лицеев и гимназий чествуют за отличную учебы.

В нынешнем году торжественная церемония награждения выпусников-медалистов намечена на ближайшую пятницу, 23 июня. По словам директора Департамента образования и науки Черновицкой областной государственной администрации, мероприятие начнется в 17:00.

Мероприятия по вручению медалей и, соответственно, выпускные вечера пройдут 23 июня по всей области.

Стоит отметить, что в Украине завершилась основная сессия ЗНО 2017. На Буковине тетсирование по украинскому языку и литературе провалили 8% участников ЗНО. 16% выпускников не сдали тестирование по математике.

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