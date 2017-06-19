



Аномальное лето спровоцировал спутник - ученые - 19.06.2017 11:58

Китайский спутник "Мо-Цзы" мог спровоцировать ухудшение погоды. К такому выводу пришли исследователи, отметив аномальное похолодание и существенное ухудшение погодных условий в мае текущего года.

Специалисты утверждают, что ухудшение погоды в мае-начале июня было вызвано рядом экспериментов, вызванных налаживанием квантовой связи между спутником "Мо-Цзы" и Землей.

Так, спутник мог оказать влияние на уровень отрицательных аэроионов, поскольку запуск его осуществлялся на высоту от 4 до 6 тысяч метров. Существенное похолодание, отличное от нормальных показателей температуры, могло быть вызвано изменениями концентрации аэроионов под влиянием деятельности спутника.

Сейчас ученые заняты исследованиями квантовых процессов и их влияние на погодные условия на Земле. Метеорологи утверждают - в ближайшее время погода должна прийти в норму.

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