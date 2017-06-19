Аномальное лето спровоцировал спутник - ученые- 19.06.2017 11:58
Китайский спутник "Мо-Цзы" мог спровоцировать ухудшение погоды. К такому выводу пришли исследователи, отметив аномальное похолодание и существенное ухудшение погодных условий в мае текущего года.
Специалисты утверждают, что ухудшение погоды в мае-начале июня было вызвано рядом экспериментов, вызванных налаживанием квантовой связи между спутником "Мо-Цзы" и Землей.
Так, спутник мог оказать влияние на уровень отрицательных аэроионов, поскольку запуск его осуществлялся на высоту от 4 до 6 тысяч метров. Существенное похолодание, отличное от нормальных показателей температуры, могло быть вызвано изменениями концентрации аэроионов под влиянием деятельности спутника.
Сейчас ученые заняты исследованиями квантовых процессов и их влияние на погодные условия на Земле. Метеорологи утверждают - в ближайшее время погода должна прийти в норму.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.06.2017 17:15
- 19.06.2017 16:49
- 19.06.2017 16:25
- 19.06.2017 15:01
- 19.06.2017 13:53
- 19.06.2017 12:56
- 19.06.2017 12:21
- 19.06.2017 11:50
- 19.06.2017 11:33
- 19.06.2017 10:11