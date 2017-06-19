



На субсидии Кабмин выделит дополнительные 15 млрд - 19.06.2017 11:33

Изменения в Государственный бюджет Украины на текущий год от Кабинета министров будут переданы в Верховную Раду в ближайшую среду, 21 июня.

С таким заявлением выступил глава правительства Владимир Гройсман в рамках селекторного совещания по вопросам подготовки к будущему осенне-зимнему сезону.

Гройсман отметил, что на настоящий момент завершается верификация всех субсидий. Для проведения расчетов по субсидиям и льготам было решено дополнительно предоставить 15 миллиардов гривен. Кабмин передаст соответствующее решение об изменениях в госбюджет на текущей неделе.

По словам премьер-министра, Верховная Рада получит до конца текущей недели изменения в государствненый бюджет Украины. После рассмотрения необходимо будет провести все фактические расчеты.

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