На субсидии Кабмин выделит дополнительные 15 млрд- 19.06.2017 11:33
Изменения в Государственный бюджет Украины на текущий год от Кабинета министров будут переданы в Верховную Раду в ближайшую среду, 21 июня.
С таким заявлением выступил глава правительства Владимир Гройсман в рамках селекторного совещания по вопросам подготовки к будущему осенне-зимнему сезону.
Гройсман отметил, что на настоящий момент завершается верификация всех субсидий. Для проведения расчетов по субсидиям и льготам было решено дополнительно предоставить 15 миллиардов гривен. Кабмин передаст соответствующее решение об изменениях в госбюджет на текущей неделе.
По словам премьер-министра, Верховная Рада получит до конца текущей недели изменения в государствненый бюджет Украины. После рассмотрения необходимо будет провести все фактические расчеты.
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