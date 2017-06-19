



Офицеров запаса из Черновцов направят на переподготовку - 19.06.2017 10:11

Сегодня из Черновицкой области на учения во Львов, Киев и Одессу направляются офицеры запаса. Отправлять их будут из Черновцов, с улицы Кобылянской, 32, в 19:00.



Как отметил заместитель областного военного комиссара Виталий Исаков, переподготовку и повышение квалификации первые курсы офицеров запаса будут проходить во Львове, в Национальной Академии сухопутных войск. В Военной Академии Одессы будут обучаться вторые курсы. В Киевский Нацональный университет будут направлены седьмые курсы.

Обучение займет порядка 18 месяцев и будет состоять из теоретической и практической части. За каждым из них закрепляется основное место работы, кроме того, на время обучения будет предоставлено все необходимое обеспечение.

Военную службу после учений офицеры запаса будут проходить вне зоны АТО. Генеральнй штаб ВСУ определил избранные специальности. Речь идет об инженерных, автомобильных специальностях, а также ряде специальностей воспитательного направления.

Платиновая Буковина

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