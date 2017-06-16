Черновчан призывают воздержаться от купания в Пруту- 16.06.2017 16:09
Недавно проведенные лабораторные исследования показали, что по бактериологическим показателям нормам не соответствует одна проба грунта, взятая в районе городского пляжа в Черновцах. Также в учреждении "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здоравоохранения Украины" отметили отклонения от нормальных бактериологических показатлей в 9 пробах воды из реки прут.
По физико-химическим показателям были нарушены нормальные показатели в трех пробах речной воды.
При этом, в образцах воды из реки Прут не были обнаружены патогенные микроорганизмы. В связи со всем вышеперечисленным представители областного лабораторного центра призывают воздержатья от купания в реке Прут.
Отметим, что на прошлой неделе в образцах речной воды присутствие кишечной палочки превышало нормальные показатели в 4 раза.
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