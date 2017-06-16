



Насколько за три года возрастет минимальная зарплата - 16.06.2017 15:48

С 1 января 2018 года в Украине предлагается в соответствии с бюджетной резолюцией установить минимальную зарплату на уровне 3723 гривен. В 2019 году минималку предлагают повысить до 4173 гривен и до 4425 гривен - с 2020 года.

Подобная схема повышений указана в проекте опстановления о главных направлениях бюджетной политики Украины на 2018 год.

При этом, согласно бюджетной резолюции, с 1 января 2018 года для работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки составит 1762 гривны, 1921 гривны - с 2019 года, и 2073 гривны - с 2020 года. Также в соответствии с данной программой в течение трех лет предполагается тройное повышение прожиточного минимума. Каждый год повышение прожиточного минимума будет осуществляться с января, июля и декабря.

Министерство финансов Украины также отмечает, что с 1700 гривен в январе 2018 года прожиточный минимум должен достичь в декабре 2020 года размера 2139 гривен.

Напомним, что на настоящий момент минимальная зарплата в Украине составляет 3200 гривен, которая была повышена согласно решению Кабмина с 1 января нынешнего года.

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