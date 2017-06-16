Ограничения движения грузового транспорта в Черновцах- 16.06.2017 14:52
До 31 августа на территории Черновицкой области будет дейстовать ограничение на движение с 10:00 до 22:00 крупногабаритного транспорта в светлое время суток. Ограничение будет работать, если температура воздуха будет составлять +28 и более градусов по Цельсию.
При указанных условиях будет ограничено движение транспортных средств, которые имеют нагрузку на ось более 7 тонн и общую массу более 24 тонн.
Специальными дорожными знаками будут отмечены участки дорог, на которых будет действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта в жаркие дни.
Специально в период ограничения движения на дорогах государственного значения в Украине будет действовать 42 плащадки, рассчитанные для отстоя крупногогабаритного трансопрта на 422 паркоместа. Места отстоя перечислены на сайте Укравтодора.
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