



Украинцы уже получают компенсации на сэкономленной субсидии - 16.06.2017 14:30

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, украинцы могут получить средства, которые были сэкономнены по субсидии в течение прошлого отопительного сезона. Для этого гражданам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местное управление социальной защиты.

О наличии подобной экономии должны быть удовлены все граждане Украины до 1 июля 2017 года. Те, у кого имеются сэкономленные средства субсидии, могут обратиться в управление соцзащиты и подать заявление, в котором будет указано отделение почты, где можно получить компенсацию наличными, либо номер банковского счета для перечислений.

Вице-премьер отметил, что в учреждения социальной защиты на настоящий момент уже обраитилось порядка 7000 граждан.

Миниср отметил, что процесс получения сэкономленных компенсаций сдвинулся с места. Теперь очень важно, чтобы он не застопорился. Все монетизированные компенсации должны быть переданы всем, кто на них претендует, до 1 сентября.

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