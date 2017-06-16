



В Черновцах троллейбус №1 будет ходить до Южно-Окружной - 16.06.2017 13:26

На внеочередной сессии 15 июня депутаты городского совета Черновцов утвердили изменения в Программу развития городского электротранспорта. Так, программа была утверждена в редакции Богдана Ковалюка, и согласно принятым изменениями, троллейбусный маршрут №1 будет продлен до улицы Южно-Окружной.

После модернизации маршрут будет длиться с проспекта Независимости, следовать по улице Головной до Южно-Окружной. До конца текущего года предполагается завершить все необходимые по изменению маршрута работы.

Богдан Ковалюк отметил, что наряду с модернизацией маршрута параллельно должны быть осуществлены закупки троллейбусов.

Предвраительно отмечается, что ориентировочно модернизация троллейбусного маршрута №1 составит 120 тысяч гривен, но если стоимость необходимых материалов возрастет, соответственно, будет изменена и конечная сумма модернизации.

Платиновая Буковина

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