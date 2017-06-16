Горсовет выделил Черновцыводоканалу 3,3 млн грн- 16.06.2017 11:43
Риск отключения водоснабжения в Черновцах возникает практически каждый месяц, поскольку задолженность коммунального предприятия Черновцыводоканал перед Черновцыоблэнерго растет. Уже несколько раз именно по этой причине отключалась подача энергоснабжения некоторых насосных станций, в результате чего без воды оказывались жители отдельных районов Черновцов.
Так, очередное отключение воды откладывается, поскольку депутаты Черновицкого городского совета поддержали решение о выделении Черновцыводоканалу 3,3 миллионов гривен. Эти средства пойдут на погашение задолжности перед энергокомпанией за май текущего года.
Для решения данного вопроса была созвана внеочередная сессия. Этому предшествовало заявление Черновцыоблэнерго о том, что за долги объекты Черновцыводоканала в очередной раз будут отключены, и в условиях крайне жаркой погоди жители ряда многоэтажных домов в Черновцах рискуют отстаться без водоснабжения.
Поздно вечером в четверг, 15 июня, депутаты горсовета утвердили решение о выделении средств на погашение части долгов. Речь идет на сегодняшний момент об оплате поставленной элекроэнергии в мае.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.06.2017 17:22
- 16.06.2017 16:09
- 16.06.2017 15:48
- 16.06.2017 14:52
- 16.06.2017 14:30
- 16.06.2017 14:06
- 16.06.2017 13:26
- 16.06.2017 12:10
- 16.06.2017 11:19
- 16.06.2017 10:49