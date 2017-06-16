



Горсовет выделил Черновцыводоканалу 3,3 млн грн - 16.06.2017 11:43

Риск отключения водоснабжения в Черновцах возникает практически каждый месяц, поскольку задолженность коммунального предприятия Черновцыводоканал перед Черновцыоблэнерго растет. Уже несколько раз именно по этой причине отключалась подача энергоснабжения некоторых насосных станций, в результате чего без воды оказывались жители отдельных районов Черновцов.

Так, очередное отключение воды откладывается, поскольку депутаты Черновицкого городского совета поддержали решение о выделении Черновцыводоканалу 3,3 миллионов гривен. Эти средства пойдут на погашение задолжности перед энергокомпанией за май текущего года.

Для решения данного вопроса была созвана внеочередная сессия. Этому предшествовало заявление Черновцыоблэнерго о том, что за долги объекты Черновцыводоканала в очередной раз будут отключены, и в условиях крайне жаркой погоди жители ряда многоэтажных домов в Черновцах рискуют отстаться без водоснабжения.

Поздно вечером в четверг, 15 июня, депутаты горсовета утвердили решение о выделении средств на погашение части долгов. Речь идет на сегодняшний момент об оплате поставленной элекроэнергии в мае.

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