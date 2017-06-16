В Нидерландах открыли солнечную электростанцию с двойными панелями

- 16.06.2017 11:19
В Нидерландах открыли солнечную электростанцию с двойными панелями

Двусторонние солнечные панели, которые позволяют получить на 30% больше энергии по сравнению с традиционными панелями, были использованы при создании солнечной электростанции в Нидерландах. Данная солнечная электростанция является крупнейшей с батареями нового типа.

Станция, построенная совместно китайскими и голландскими инженерами, состоит из 1428 панелей PANDA Bifacial, каждая из которых обладает номинальной пиковой мощностью порядка 280 Вт. Располагается солнечная электростанция недалеко от офиса компании-разработчика Tempress Systems. Ежегодные объемы производства энергии новой станции прогнозируются на уровне 400 МВт и выше.

Благодаря применению панелей нового типа поглощение солнечных лучей может осуществляться как той поверхностью, которая повернута к солнцу, так и обратной, нижней стороной. Модуль покрыт двойным изолирующим стеклом, благодаря чему панель обретает более продолжительный срок эксплуатации, в сравнении с другими наиболее распространенными солнечными батареями. В целом, новые панели позволяют работать порядка 30 лет и даже дольше. В то же время, благодаря новому функционалу - способности захватывать солнечные лучи двумя поверхностясми одновременно батареи способны производить на 30% больше электроэнергии.

Стоит отметить, что ранее китайские разработчики продемонстрировали уникальные солнечные батареи, способные генерировать энергию даже при пасмурной погоде и даже ночью. Для того, чтобы вырабатывать энергию в условиях отсутствия солнечных лучей, солнечные панеои получили специальный люминофор, который имеет продолжительное послесвечение.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Tempress Systems, двойные солнечные панели, солнечная электростанция нидерланды, PANDA Bifacial

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