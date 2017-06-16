



Пограничников научили распознавать нарушителей на границе - 16.06.2017 10:49

Украинские пограничники в контрольно-пропускных прошли специальное обучение к введению везвизового режима с ЕС, благодаря чему научились более тщательно анализировать документы и внешность граждан Украины, которые пересекают государственную границу.

После старта безвиза на границе не регистрируются массовые отказы в пересечении государственной границы. Наряду с тем в паспортных столах очереди за биометрическими загранпаспортами увеличиваются, а визовые отделы в туристических фирмах, соответственно, сокращаются.

Сотрудники Государственной погранслужбы и таможни в рамках программы подготовки к безвизу прошли ряд тренингов, направленных на обнаружение потенциальных нарушителей, то есть, тех людей, которые планируют отправиться в страны ЕС и остаться там.

К примеру, в аэропорту Борисполя отмечают, что у граждан могут задавать вопросы о месте работы, среди всего прочего. Во время осуществления контроля сотрудник погранслужбы по 13 параметрам за 30 секунд анализирует внешность. Внимание уделяется форме ушей, длине носа, расстоянию между глазами. Бегающий взгляд может повлечь за собой вопрос "Почему вы нервничаете?" и прочее. Если после этого человек начинает нервничать еще больше, это явняй признак того, что человек испытывает стресс, так как пытается что-то скрыть.

О нюансах пограничного досмотра на тренингах рассказывали ведущие европейские эксперты-пограничники.

Платиновая Буковина

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