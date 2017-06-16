



Кроссворды способны продлить молодость - 16.06.2017 10:28

Крайне полезное занятие для стимулирования работы мозга - решение логических задачек, головоломок, а также разгадывание кроссвордов, как известно многим.

Группа ученых из США в течение десяти лет исследовали влияние разгадывания кроссвордов на организм человека и пришли к выводу, что выполнение таких задания не просто полезно - оно способно продлить жизнь и помочь человеку дольше быть молодым.

В эксперименте принимали участие добровольцы в ввозрасте до 70 лет, которых распределили по четырем группам. Участникам эксперимента необходимо было выполнять различные задания. Первая группа выполняла задания на скорость мышления и внимание. Второй группе необходимо было заниматься тренировками памяти. Разгадыванием головоломок и решением кроссвордов занимались испытуемые из третьей группы. Контрольной стала четвертая группа, которой не требовалось делать ничего из вышеперечисленного.

Рассмотрением и анализом результатов данного исследования ученые занялись через 10 лет после его старта. Как выяснилось, разгадывавшие кроссворды участники эксперимента продемонстрировали наилучшие показатели мозговой деятельности. У них были прекрасные данные памяти, и в целом их внешний вид был более молодым и свежим, по сравнению с представителями других групп. Таким образом, решение головоломок и кроссвордов помогает держать мозг в тонусе, а заодно с ним - и весь организм.

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